शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 118 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का 

टॉप गेनर्स में आज वोडाफोन-आइडिया , SBI कार्ड और ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने क्रमशः 6.79 फीसदी, 5.06 फीसदी और 3.77 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। इंडियन रिन्यू और डाबर इंडिया के शेयरों में भी क्रमशः 3.53 फीसदी और 3.35 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। बायोकॉन, M&M, बंधन बैंक, एशियन पेंट्स और बॉश क्रमशः 2.12 फीसदी, 1.67 फीसदी, 1.66 फीसदी, 1.64 फीसदी और 1.55 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में हुआ बदलाव

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.09 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.28 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में गिरावट दर्ज हुई है।