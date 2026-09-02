IMF ने की भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन की तारीफ

सीतारमण ने यह बताया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे स्थिर बनी हुई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उभरते बाजारों के लिए ऐसे स्मार्ट फ्रेमवर्क तैयार किए जाने चाहिए, जो उनकी जरूरतों के हिसाब से काम कर सकें।

उन्होंने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से भी मुलाकात की। इस दौरान इन्फ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल क्षेत्र में ज्ञान बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने यूरोपीय संघ (EU) के अर्थव्यवस्था और वित्तीय मामलों के आयुक्त वाल्डिस डोम्ब्रोव्स्की से भी बातचीत की, जिसका मकसद भारत और EU के व्यापारिक रिश्तों को और गहरा करना था।