एयर इंडिया के CEO बनाने की दौड़ में 2 नाम सबसे आगे 

नए प्रमुख के सामने होंगी कई चुनौतियां

रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाटा संस के प्रमुख एन चंद्रशेखरन, निपुण अग्रवाल के पक्ष में हैं, लेकिन अंदरूनी मतभेदों के चलते इस प्रक्रिया में देरी हो रही है और जो भी इस पद पर आएगा, उसे कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। इसमें पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के चलते उड़ानों में कटौती और पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के बंद होने से परिचालन पर बढ़ता दबाव है।

इसके अलावा, पिछले साल हुए हादसे के परिणाम, बेड़े को आधुनिक बनाने में देरी और मार्च में समाप्त हुए वित्त वर्ष में 2.8 अरब डॉलर (250 अरब रुपये) का भारी घाटा भी प्रमुख समस्याएं हैं।

नए CEO के सामने सबसे बड़ी चुनौती दुनिया के मंच पर एयर इंडिया की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करना होगा।