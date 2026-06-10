मारियो की कमी ने निंटेंडो को दिया झटका, शेयर 7.5 फीसदी नीचे

इस फैसले से बिक्री पर बुरा असर

जाने-माने विश्लेषक अतुल गोयल ने निंटेंडो की इस बात पर चिंता जताई है कि कंपनी ने इस त्योहारी सीजन में कोई मुख्य 3D मारियो गेम लॉन्च नहीं किया है। उनका मानना है कि इस फैसले से बिक्री पर बुरा असर पड़ सकता है, जबकि यह कंपनी के लिए कमाई का एक बेहद अहम दौर होता है।

इतना ही नहीं, निंटेंडो ने हाल ही में स्विच 2 की कीमत भी बढ़ाई है। यह बढ़ोतरी चिप की लागत बढ़ने के कारण की गई है, जिससे कम बजट वाले गेमर्स के लिए इस कंसोल को खरीदना और भी महंगा हो गया है।

बड़े गेम्स की कमी और बढ़ी हुई कीमतों की वजह से इस साल निंटेंडो का शेयर लगभग 33 फीसदी तक नीचे आ गया है।