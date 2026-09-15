सॉफ्टबैंक के शेयरों में 9 फीसदी की बढ़त से निक्केई में उछाल

मंगलवार (15 सितंबर) को जापान का निक्केई इंडेक्स करीब एक फीसदी ऊपर पहुंच गया। सॉफ्टबैंक के शेयरों में 9.13 फीसदी की शानदार उछाल इसकी मुख्य वजह बनी, जबकि एक दिन पहले इनमें भारी गिरावट दर्ज की गई थी।

पहले यह गिरावट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के विकास को लेकर चिंताओं की वजह से आई थी। हालांकि, निवेशकों ने तब थोड़ी राहत महसूस की, जब अमेरिका की बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के अधिकारियों ने कहा कि AI डेवलपमेंट की रफ्तार धीमी होनी चाहिए।