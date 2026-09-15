सॉफ्टबैंक के शेयरों में 9 फीसदी की बढ़त से निक्केई में उछाल

सॉफ्टबैंक के शेयरों में 9 फीसदी की बढ़त से निक्केई में उछाल
मंगलवार (15 सितंबर) को जापान का निक्केई इंडेक्स करीब एक फीसदी ऊपर पहुंच गया। सॉफ्टबैंक के शेयरों में 9.13 फीसदी की शानदार उछाल इसकी मुख्य वजह बनी, जबकि एक दिन पहले इनमें भारी गिरावट दर्ज की गई थी।
पहले यह गिरावट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के विकास को लेकर चिंताओं की वजह से आई थी। हालांकि, निवेशकों ने तब थोड़ी राहत महसूस की, जब अमेरिका की बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के अधिकारियों ने कहा कि AI डेवलपमेंट की रफ्तार धीमी होनी चाहिए।
सेमीकंडक्टर कंपनियों ने निक्केई को संभाला
कियोक्सिया और एडवांस्टेस्ट जैसी सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में भी तेजी दिखी, जिसने निक्केई को सहारा दिया।
दूसरी तरफ, मित्सुबिशी UFJ और सुमितोमो मित्सुई जैसे बड़े बैंकिंग शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जिसकी वजह से टॉपिक्स इंडेक्स सपाट रहा।
इसके बावजूद टोक्यो के प्राथमिक बाजार के आधे से ज्यादा शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। इससे पता चलता है कि AI को लेकर अभी कुछ अनिश्चितता भले ही हो, लेकिन बाजार में उम्मीद बनी हुई है।