वैश्विक चिंताओं के बीच जापानी शेयर बाजार ने की जोरदार वापसी
मंगलवार (21 जुलाई) सुबह जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.25 फीसदी की बढ़त के साथ खुला। यह पिछले एक साल में इसकी सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट के बाद हुई एक जोरदार वापसी है।
इसी तरह, टॉपिक्स सूचकांक में भी 1.33 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई। निवेशकों ने पिछले सप्ताह भारी गिरे शेयरों में खरीदारी करना शुरू कर दिया, बावजूद इसके कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और अमेरिका-ईरान तनाव जैसी वैश्विक चिंताएं अभी भी बरकरार हैं।
225 में से 196 शेयरों में बढ़त
शुरुआती कारोबार में निक्केई के 225 शेयरों में से 196 में बढ़त दिखी। इनमें चिप बनाने वाली कंपनी किओक्सिया के शेयरों में 5.89 फीसदी, सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड शिसेडो में 5.78 फीसदी और मशीनरी निर्माता कंपनी IHI में 4.14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। दूसरी ओर, गेमिंग कंपनी निनटेंडो के शेयर सबसे ज्यादा 3.91 फीसदी तक गिरे।
बाजार विश्लेषक मान रहे हैं कि यह उछाल पिछले सप्ताह की भारी बिकवाली के बाद सिर्फ 'टेक्निकल बाइंग' का नतीजा है। हालांकि, सबकी नजरें इस सप्ताह जापान और अमेरिका की बड़ी कंपनियों के आने वाले तिमाही नतीजों पर बनी हुई हैं।