वैश्विक चिंताओं के बीच जापानी शेयर बाजार ने की जोरदार वापसी

शुरुआती कारोबार में निक्केई के 225 शेयरों में से 196 में बढ़त दिखी। इनमें चिप बनाने वाली कंपनी किओक्सिया के शेयरों में 5.89 फीसदी, सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड शिसेडो में 5.78 फीसदी और मशीनरी निर्माता कंपनी IHI में 4.14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। दूसरी ओर, गेमिंग कंपनी निनटेंडो के शेयर सबसे ज्यादा 3.91 फीसदी तक गिरे।

बाजार विश्लेषक मान रहे हैं कि यह उछाल पिछले सप्ताह की भारी बिकवाली के बाद सिर्फ 'टेक्निकल बाइंग' का नतीजा है। हालांकि, सबकी नजरें इस सप्ताह जापान और अमेरिका की बड़ी कंपनियों के आने वाले तिमाही नतीजों पर बनी हुई हैं।