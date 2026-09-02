पुराने सिस्टम AI के खतरों से लड़ने के लिए नहीं तैयार, पालो ऑल्टो ने अपग्रेड पर दिया जोर

हमलावर कमजोरियों को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से खोजने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में कंपनियों को ज्यादा बेहतर सुरक्षा की जरूरत है।

हाल ही में एंथ्रोपिक के मिथोस मॉडल ने दिखाया कि एडवांस AI सॉफ्टवेयर की कमियों को कितनी आसानी से पकड़ सकता है, जो पूरे उद्योग के लिए एक कड़ा संदेश था।

इसी खतरे को देखते हुए पालो ऑल्टो ने अगस्त में अपना फ्रंटियर AI क्रिटिकल डिफेंस प्रोग्राम शुरू किया, ताकि संगठन सुरक्षा में आगे रह सकें।