पुराने सिस्टम AI के खतरों से लड़ने के लिए नहीं तैयार, पालो ऑल्टो ने अपग्रेड पर दिया जोर

पुराने सिस्टम AI के खतरों से लड़ने के लिए नहीं तैयार, पालो ऑल्टो ने अपग्रेड पर दिया जोर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) साइबर सुरक्षा की दुनिया में बड़ा बदलाव ला रहा है और कंपनियां करीब 1,000 अरब डॉलर (करीब 90,000 अरब रुपये) के अपने पुराने सिस्टम को अपग्रेड करने में तेजी से जुटी हैं।
पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) निकेश अरोड़ा ने बताया कि 7-10 पुराने सिक्योरिटी सेटअप अब AI से होने वाले हमलों की रफ्तार और जटिलता को नहीं झेल पाते।
उन्होंने कहा, "आपको अपने साइबर आर्किटेक्चर पर दोबारा विचार करना होगा।"
फ्रंटियर AI प्रोग्राम लॉन्च
हमलावर कमजोरियों को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से खोजने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में कंपनियों को ज्यादा बेहतर सुरक्षा की जरूरत है।
हाल ही में एंथ्रोपिक के मिथोस मॉडल ने दिखाया कि एडवांस AI सॉफ्टवेयर की कमियों को कितनी आसानी से पकड़ सकता है, जो पूरे उद्योग के लिए एक कड़ा संदेश था।
इसी खतरे को देखते हुए पालो ऑल्टो ने अगस्त में अपना फ्रंटियर AI क्रिटिकल डिफेंस प्रोग्राम शुरू किया, ताकि संगठन सुरक्षा में आगे रह सकें।
शेयर में 113 फीसदी की उछाल
नई जनरेशन के सुरक्षा समाधानों की बढ़ती मांग के चलते पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के शेयरों में 113 फीसदी का बड़ा उछाल आया है। कंपनी के हालिया मजबूत कमाई के आंकड़ों और बेहतर भविष्य के अनुमानों से साफ पता चलता है कि आधुनिक साइबर सुरक्षा कितनी जरूरी होती जा रही है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां अब AI से जुड़े जोखिमों से बचने के लिए निवेश कर रही हैं।