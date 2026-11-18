नाइकी बेंगलुरु में एक नया 'कैपेबिलिटी सेंटर' खोल रही है। कंपनी ने अपनी स्थानीय मौजूदगी बढ़ाने के लिए मुंबई इंडियंस के साथ हाथ मिलाया है।

भारत का स्पोर्ट्सवियर बाजार 2031 तक 14 अरब डॉलर (करीब 1,300 अरब रुपये) का होने की उम्मीद है। इस मौके का फायदा उठाते हुए नाइकी क्रिकेट के जूते भी बाजार में ला रही है।

ये जूते ऐसे समय में आ रहे हैं, जब लॉस एंजिल्स ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी होने वाली है। इसके अलावा, नाइकी ने भारत के लिए खास तौर पर तैयार किए गए 'नाइकी वेगम रम' जैसे रनिंग शू भी पेश किए हैं।