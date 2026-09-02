शेयर बाजार में गिरावट: निफ्टी 24,000 के स्तर से फिसला, सेंसेक्स 700 अंक टूटा

जब ज्यादातर शेयरों में गिरावट दर्ज की गई तो ऐसे में कोल इंडिया ने बाजी मारी। यह 3 फीसदी से ज्यादा उछलकर टॉप गेनर रहा। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ONGC), सन फार्मा और लार्सन एंड टुब्रो (L&T) जैसे कुछ शेयरों में भी थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिली।

दूसरी ओर, इंफोसिस में करीब 3 फीसदी की गिरावट आई, जिससे IT सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तकनीकी शेयर भी दबाव में दिखे। बढ़ते तेल के दामों ने वित्तीय शेयरों को भी मुश्किल में डाल दिया।

वैश्विक बाजार भी अस्थिर दिखे। जापान का निक्केई इंडेक्स बुरी तरह टूट गया और वॉल स्ट्रीट में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। बाजार जानकारों का कहना है कि अगर, निफ्टी 24,000 के स्तर से निर्णायक रूप से नीचे फिसला तो आगे और बड़ी गिरावट आ सकती है।