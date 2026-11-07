पिछले सप्ताह निफ्टी में 5 साल बाद सबसे बड़ी सप्ताहिक बढ़त

इस तेजी में वैश्विक घटनाओं का भी बड़ा हाथ रहा। अमेरिका के मध्यावधि चुनावों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव कुछ कम हुआ, जिससे कच्चे तेल की कीमतें 16 फीसदी गिरकर 98 डॉलर (करीब 9,300 रुपये) प्रति बैरल पर आ गईं।

इस बीच, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने भारतीय बाजारों में फिर से जमकर पैसा लगाना शुरू कर दिया। साथ ही, रुपया मजबूत हुआ और कंपनियों के तिमाही नतीजे भी अच्छे आए, जिससे दुनियाभर के निवेशकों को भारत में निवेश करना एक सुरक्षित दांव लगा।