शेयर बाजार ने सप्ताह के पहले दिन मजबूत शुरुआत की है

शेयर बाजार: निफ्टी नए उच्च स्तर पर खुला, जानिए क्या रहा कारण

क्या है खबर?

शेयर बाजार ने दिसंबर के पहले सप्ताह की शुरुआत मजबूती के साथ की है। बाजार खुलते ही सोमवार (1 दिसंबर) को निफ्टी 50 सूचकांक अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी 50 सूचकांक 122.85 अंकों की बढ़त के साथ 26,325.80 पर खुला। BSE सेंसेक्स ने भी सत्र की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ की और 359.25 अंकों की बढ़त के साथ 86,065.92 पर खुला। पिछले सप्ताह गुरुवार को दोनों सूचकांकों ने नए सर्वकालिक शिखर को छुआ था।