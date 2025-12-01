शेयर बाजार: निफ्टी नए उच्च स्तर पर खुला, जानिए क्या रहा कारण
क्या है खबर?
शेयर बाजार ने दिसंबर के पहले सप्ताह की शुरुआत मजबूती के साथ की है। बाजार खुलते ही सोमवार (1 दिसंबर) को निफ्टी 50 सूचकांक अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी 50 सूचकांक 122.85 अंकों की बढ़त के साथ 26,325.80 पर खुला। BSE सेंसेक्स ने भी सत्र की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ की और 359.25 अंकों की बढ़त के साथ 86,065.92 पर खुला। पिछले सप्ताह गुरुवार को दोनों सूचकांकों ने नए सर्वकालिक शिखर को छुआ था।
कारण
इस कारण आई तेजी
सप्ताह के पहले दिन यह तेज उछाल भारत के मजबूत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) आंकड़ों और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के कारण निवेशकों का विश्वास बढ़ने के कारण आया है। बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि जबरदस्त GDP आंकड़ों ने सूचकांकों को पर्याप्त समर्थन प्रदान किया है। इससे उम्मीद बढ़ी है कि RBI अपनी आगामी नीतिगत बैठक में ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती पर विचार कर सकता है।
अन्य सूचकांक
अन्य सूचकांकों में भी दिखी बढ़त
इसके अलावा निफ्टी 100 में 0.35 प्रतिशत, निफ्टी मिडकैप सूचकांक में 0.37 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप सूचकांक में 0.65 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जो बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सकारात्मक धारणा को दर्शाता है। बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने ANI को बताया कि "वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के शानदार GDP आंकड़ों, जो 8.2 प्रतिशत के शानदार स्तर पर आए हैं, इसके कारण भारतीय बाजारों में मजबूत शुरुआत की उम्मीद थी।"