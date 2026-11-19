वैश्विक बाजारों में सतर्कता और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की चिंताओं का असर निफ्टी मेटल और निफ्टी IT जैसे इंडेक्स पर भी पड़ा और वे भी नीचे आए।

इन सब के बावजूद विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में अपनी दिलचस्पी बनाए रखी। उन्होंने लगातार 7वें दिन 5,866 करोड़ रुपय का निवेश किया।

इससे पता चलता है कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भी वे भारतीय शेयरों को लेकर काफी सकारात्मक हैं।