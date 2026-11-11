लाइफस्टाइल ब्रांड निकोबर ने रखा 1,000 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य

निकोबार लगभग 75 स्टोर खोलने का इरादा रखता है। इसमें खासकर अच्छी जगहों पर स्टोर खोलने पर जोर रहेगा। साथ ही कपड़ों, घर सजाने के सामान और गहनों के उत्पादों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।

निकोबार की कुल बिक्री का करीब एक-तिहाई हिस्सा अभी भी ऑनलाइन ग्राहकों से ही आता है। यह ब्रांड पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और बाहरी निवेशकों से पैसा लेने की उसकी कोई योजना नहीं है, ताकि इसकी अपनी खास पहचान बनी रहे।

फैबइंडिया जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ मुकाबले में निकोबार उन लोगों के लिए अपनी एक अलग जगह बना रहा है, जो गुणवत्ता वाले लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से खरीदना चाहते हैं।