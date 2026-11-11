जेंसेन-एलिस प्रेम संबंध मामले में नई जानकारी सामने आई है

जेंसेन-एलिस प्रेम संबंध मामले में आया नया मोड़, पहले भी रह चुके हैं कारोबारी संबंध

क्या है खबर?

एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग से जुड़ा विवाद एक दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। पता चला है कि एलिस हुआंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उद्योग में कदम रखने से पहले ही चीन में अपना बिजनेस नेटवर्क खड़ा कर लिया था। रिपोर्ट के अनुसार, चीनी फाइनेंसर कांग वेई के साथ उनकी लगभग एक दशक लंबी साझेदारी रही है। कांग को शेयर बाजार के नियमों के उल्लंघन के लिए चीनी नियामकों द्वारा कई बार दंडित किया गया था।