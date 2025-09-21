GST की नई दरें कल से होंगी लागू, यहां जानिए क्या कुछ हो जाएगा महंगा
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने हाल ही में GST दरों में बड़े स्तर पर बदलाव किया है, जिससे बहुत से सामान अब सस्ते और कुछ महंगे हो जाएंगे। GST की नई दरें कल (22 सितंबर) से लागू होंगी और अब देश में बिकने वाली वस्तुएं केवल 5 प्रतिशत या 18 प्रतिशत स्लैब में आएंगी। सरकार का उद्देश्य कर ढांचे को सरल बनाना और उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता को संतुलित करना है। आइए जानते हैं कल से कौन-कौन से सामान महंगे हो जाएंगे।
#1
लग्जरी कारों पर अधिक GST
नई प्रणाली में सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पाद जैसे गुटखा, चबाने वाला तंबाकू और ऑनलाइन जुआ पर 40 प्रतिशत क लगेगा। इसके अलावा, 1,200 cc से बड़ी लग्जरी कारों और 4 मीटर से लंबी SUV या MPV पर भी 40 प्रतिशत कर लागू होगा। इससे पहले इन पर 28 प्रतिशत GST और अतिरिक्त उपकर था। सरकार का मकसद स्वास्थ्य और विलासिता को ध्यान में रखते हुए कर दरों में संतुलन बनाना है।
#2
दोपहिया वाहन और शीतल पेय महंगे होंगे
350 cc से अधिक इंजन वाले दोपहिया वाहनों पर अब 40 प्रतिशत GST लगेगा, जबकि पहले 28 प्रतिशत GST और 3 प्रतिशत उपकर था। शीतल पेय, कोका-कोला, पेप्सी, फ्लेवर्ड वाटर और कार्बोनेटेड फलों के पेय पर भी 40 प्रतिशत GST लागू होगी। पहले ये सभी 28 प्रतिशत पर थे। इन बदलावों से उपभोक्ताओं को अब इन वस्तुओं पर अधिक भुगतान करना होगा। सरकार ने इसे जीवनशैली और विलासिता से जुड़े सामान के मद्देनजर लागू किया है।
#3
18 प्रतिशत स्लैब में महंगी वस्तुएं और सेवाएं
नई प्रणाली में रेस्तरां में भोजन, प्रीमियम आउटलेट, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, सैलून और स्पा की सेवाएं, प्रीमियम स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और अन्य आयातित गैजेट 18 प्रतिशत स्लैब में आएंगी। सरकार का मकसद नागरिकों को खर्च करने की आदतों पर पुनर्विचार करना और अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाना है। इससे कुछ सामान महंगे होंगे, लेकिन दैनिक जरूरतों की अधिकांश चीजें अब सस्ती और किफायती रहेंगी। दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर GST घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।