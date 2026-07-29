नेटवेब टेक्नोलॉजीज का पहली तिमाही में दोगुना हुआ मुनाफा
नेटवेब टेक्नोलॉजीज ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 85.3 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है।
दूसरी तरफ, कंपनी की कुल कमाई भी बढ़कर 819.6 करोड़ रुपये हो गई है। इससे साफ पता चलता है कि उनके हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और क्लाउड सॉल्यूशंस की मांग कितनी तेजी से बढ़ी है।
AI सिस्टम्स सेगमेंट 484 फीसदी उछला
कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय लोढ़ा ने इस तिमाही को एक रिकॉर्ड बताया है। उन्होंने सभी बिजनेस सेगमेंट में अच्छी मांग और बेहतरीन काम को इसका श्रेय दिया है।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में इतना अच्छा प्रदर्शन हो रहा है।
कंपनी का AI सिस्टम्स सेगमेंट सबसे ज्यादा चमक रहा है। यह सालाना आधार पर 484.2 फीसदी बढ़ा है और कुल कमाई का 62 फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा इसी से आता है।
अभी कंपनी के पास 2,507 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक है, जिससे लगता है कि आगे नेटवेब के लिए और भी बड़े काम होने वाले हैं।