नेटवेब टेक्नोलॉजीज का पहली तिमाही में दोगुना हुआ मुनाफा

कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय लोढ़ा ने इस तिमाही को एक रिकॉर्ड बताया है। उन्होंने सभी बिजनेस सेगमेंट में अच्छी मांग और बेहतरीन काम को इसका श्रेय दिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में इतना अच्छा प्रदर्शन हो रहा है।

कंपनी का AI सिस्टम्स सेगमेंट सबसे ज्यादा चमक रहा है। यह सालाना आधार पर 484.2 फीसदी बढ़ा है और कुल कमाई का 62 फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा इसी से आता है।

अभी कंपनी के पास 2,507 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक है, जिससे लगता है कि आगे नेटवेब के लिए और भी बड़े काम होने वाले हैं।