नेटवेब के शेयर में करीब 8 फीसदी का उछाल, एनवीडिया को लगा झटका

नेटवेब के शेयरों में यह तेजी कंपनी के शानदार दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद आई है। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा पिछले साल के 31.4 करोड़ रुपये से बढ़कर 136.7 करोड़ रुपये हो गया।

दूसरी तरफ, कंपनी का राजस्व 4 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 1,323.3 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी के पास बड़े ऑर्डर भी हैं और यह भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर में अहम भूमिका निभा रही है।

इन सब को देखते हुए बोफा जैसे विश्लेषक अभी भी इसके शेयरों को लेकर उत्साहित हैं और उन्होंने इसका लक्ष्य मूल्य 5,000 रुपये तय किया है।