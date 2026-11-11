नेटवेब के शेयर में करीब 8 फीसदी का उछाल, एनवीडिया को लगा झटका
बुधवार (11 नवंबर) को नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयर 7.8 फीसदी तक उछल गए। यह ऐसे समय में हुआ, जब एनवीडिया के शेयरों में 5.5 फीसदी गिरावट दर्ज की गई।
दरअसल, यह खबर सामने आई थी कि संघीय जांच ब्यूरो (FBI) एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग के एक चीनी जासूस मानी जा रही महिला से संबंधों की जांच कर रही है।
हुआंग ने खुद इस संबंध को स्वीकार किया था और इसके लिए माफी भी मांगी थी। अब कंपनी इस स्थिति से निपटने के लिए कानूनी मदद ले रही है।
मुनाफा 136 करोड़ रुपये हुआ
नेटवेब के शेयरों में यह तेजी कंपनी के शानदार दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद आई है। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा पिछले साल के 31.4 करोड़ रुपये से बढ़कर 136.7 करोड़ रुपये हो गया।
दूसरी तरफ, कंपनी का राजस्व 4 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 1,323.3 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी के पास बड़े ऑर्डर भी हैं और यह भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर में अहम भूमिका निभा रही है।
इन सब को देखते हुए बोफा जैसे विश्लेषक अभी भी इसके शेयरों को लेकर उत्साहित हैं और उन्होंने इसका लक्ष्य मूल्य 5,000 रुपये तय किया है।