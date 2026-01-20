नेटफ्लिक्स अब वार्नर ब्रदर्स खरीदने के लिए पूरी रकम नकद देगी, जानिए क्यों किया फैसला

नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स के साथ सौदे को पूरी तरह नकद में बदल दिया है

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के स्टूडियो और स्ट्रीमिंग एसेट्स खरीदने के लिए 82.7 बिलियन डॉलर (लगभग 7,430 अरब रुपये) की कीमत में कोई वृद्धि किए बिना, पूरी तरह से नकद पेशकश की है। ऐसा करके उसने हॉलीवुड की इस दिग्गज कंपनी को हासिल करने के पैरामाउंट के प्रयासों को विफल कर दिया है। दिग्गज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने पहले वार्नर ब्रदर्स के प्रति शेयर 27.75 डॉलर (करीब 2,500 रुपये) के हिसाब से नकद और शेयर का सौदा पेश किया था।