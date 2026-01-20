नेटफ्लिक्स अब वार्नर ब्रदर्स खरीदने के लिए पूरी रकम नकद देगी, जानिए क्यों किया फैसला
क्या है खबर?
नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के स्टूडियो और स्ट्रीमिंग एसेट्स खरीदने के लिए 82.7 बिलियन डॉलर (लगभग 7,430 अरब रुपये) की कीमत में कोई वृद्धि किए बिना, पूरी तरह से नकद पेशकश की है। ऐसा करके उसने हॉलीवुड की इस दिग्गज कंपनी को हासिल करने के पैरामाउंट के प्रयासों को विफल कर दिया है। दिग्गज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने पहले वार्नर ब्रदर्स के प्रति शेयर 27.75 डॉलर (करीब 2,500 रुपये) के हिसाब से नकद और शेयर का सौदा पेश किया था।
फायदा
नए समझौते से शेयरधारकों को मिलेगा फायदा
नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स ने मंगलवार (20 जनवरी) को कहा कि संशोधित समझौता लेनदेन संरचना को सरल बनाता है। वार्नर ब्रदर्स के शेयरधारकों के लिए मूल्य की अधिक निश्चितता प्रदान करता है और शेयरधारकों के मतदान की प्रक्रिया को गति देता है। कंपनियों ने कहा कि यह पूर्ण-नकद लेन-देन अभी भी वार्नर ब्रदर्स के प्रति शेयर 27.75 डॉलर (करीब 2,500 रुपये) पर मूल्यांकित है। दोनों कंपनियों के बोर्ड ने संशोधित पूर्ण नकद समझौते को मंजूरी दे दी है।
कारण
इस कारण बदला गया सौदा
वार्नर ब्रदर्स के अधिग्रहण के लिए नेटफ्लिक्स और पैरामाउंट स्काईडांस के बीच खींचतान चल रही है। पिछले सप्ताह पैरामाउंट ने वार्नर ब्रदर्स के जबरन अधिग्रहण के प्रयास में एक और कदम बढ़ाते हुए कहा कि वह हॉलीवुड स्टूडियो की अगली शेयरधारक बैठक से पहले अपने निदेशकों की सूची जारी करेगा। बाजार खुलने से पहले नेटफ्लिक्स के शेयरों में 1.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के शेयरों में मामूली गिरावट आई।