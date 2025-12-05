नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स को खरीदने का किया ऐलान, 7,400 अरब रुपये में तय हुआ सौदा

दिग्गज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स को खरीदने की घोषणा की है, जिसमें इसके फिल्म स्टूडियो, टीवी स्टूडियो और HBO मैक्स जैसी बड़ी सेवाएं शामिल हैं। यह सौदा कुल 82.7 अरब डॉलर (लगभग 7,430 अरब रुपये) का बताया गया है और कई हफ्तों तक चली बिडिंग प्रक्रिया के बाद पूरा हुआ है। इस फैसले से मनोरंजन उद्योग में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों कंपनियों के कंटेंट और ताकत अब एक साथ जुड़ने जा रही हैं।

बदलाव क्या बदलाव आएंगे वार्नर ब्रदर्स और HBO मैक्स में? नेटफ्लिक्स का कहना है कि वह वार्नर ब्रदर्स के मौजूदा कामकाज को जारी रखेगा और इसे और मजबूत बनाएगा। कंपनी फिल्मों की थिएटर रिलीज को भी सपोर्ट करने की बात कर रही है। इसके साथ ही, नेटफ्लिक्स ने संकेत दिया है कि HBO मैक्स एक अलग सर्विस के रूप में चलता रहेगा और HBO तथा HBO मैक्स का कंटेंट नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी में भी जोड़ा जाएगा। इससे दर्शकों को ज्यादा हाई-क्वालिटी कंटेंट एक ही जगह उपलब्ध होगा।

असर थिएटर रिलीज पर क्या पड़ा असर? कंपनी ने कहा है कि वह थिएटर रिलीज को सपोर्ट करेगी, लेकिन किन फिल्मों के लिए और कितने समय तक, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। पहले नेटफ्लिक्स ने थिएटर रिलीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वह इस रणनीति में कितना बदलाव लाता है। दर्शकों और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के बीच इस मुद्दे को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं, जिनके जवाब आगे आने की उम्मीद है।

अन्य कारोबार वीडियो गेम स्टूडियोज और अन्य कारोबार का क्या होगा? घोषणा में वार्नर ब्रदर्स के वीडियो गेम स्टूडियोज के बारे में खास जानकारी नहीं दी गई है। कंपनी मॉर्टल कॉम्बैट, बैटमैन आर्कहम और हॉगवर्ट्स लिगेसी जैसे गेम बनाने वाले स्टूडियो की मालिक है। अगले साल लेगो बैटमैन का नया गेम भी आने वाला है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि नेटफ्लिक्स इन स्टूडियोज को कैसे चलाएगा। डील अगले बारह से 18 महीनों में पूरी होने की उम्मीद है, जिससे आगे की तस्वीर और स्पष्ट होगी।

