नेस्ले में बड़ी छंटनी की तैयारी, हजारों कर्मचारियों की जाएगी नौकरी 

खाने-पीने का सामान बनाने वाली दिग्गज कंपनी नेस्ले बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी 16,000 नौकरियों में कटौती करेगी, जो उसकी कुल कार्यबल का लगभग 6 प्रतिशत है। नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) फिलिप नवरातिल ने हाल ही में पद संभालने के बाद यह कदम उठाया है, ताकि कंपनी में तेजी से सुधार और कामकाज की दक्षता बढ़ाई जा सके। यह बदलाव अगले 2 वर्षों में लागू होगा।

लक्ष्य बदलाव और लागत बचत का लक्ष्य नेस्ले के CEO फिलिप का कहना है कि दुनिया तेजी से बदल रही है और कंपनी को भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। इसी के तहत कर्मचारियों की संख्या घटाने जैसे कठिन फैसले लिए जा रहे हैं। कंपनी ने 2027 के अंत तक लागत बचत का लक्ष्य 2.5 अरब फ्रैंक (लगभग 280 अरब रुपये) से बढ़ाकर 3 अरब फ्रैंक (लगभग 330 अरब रुपये) करने का ऐलान किया है। यह कदम कंपनी की विकास योजना को और मजबूत करेगा।

प्रदर्शन कंपनी के प्रदर्शन और बिक्री में सुधार नेस्ले ने तीसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। बिक्री में 4.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो ऊंची कीमतों और बेहतर आंतरिक विकास की वजह से हुई। विश्लेषकों के अनुसार, ये नतीजे निवेशकों का विश्वास वापस लाने में मदद करेंगे। शेयर बाजार में भी इसका असर देखा गया, जहां कंपनी के शेयरों में करीब 3.4 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है। इससे कंपनी की स्थिति कुछ हद तक सुधरती दिख रही है।