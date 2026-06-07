नेस्ले इंडिया ने मूल कंपनी को किया 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रॉयल्टी का भुगतान बिज़नेस Jun 07, 2026

नेस्ले इंडिया ने वित्त वर्ष 2026 में अपनी स्विट्जरलैंड स्थित मूल कंपनी सोसिएटे डेस प्रोडक्ट्स नेस्ले SA को 1,024.5 करोड़ रुपये की सामान्य लाइसेंस फीस (रॉयल्टी) का भुगतान किया है।

यह रकम पिछले साल की तुलना में करीब 14 फीसदी ज्यादा है। इन भुगतानों से नेस्ले इंडिया को अपनी पेरेंट कंपनी की तकनीक और ब्रांडिंग इस्तेमाल करने की छूट मिलती है, जिससे मैगी और किटकैट जैसे उसके पसंदीदा उत्पाद बनाए और बेचे जाते हैं।

इसके साथ ही, कंपनी ने 102.47 करोड़ रुपये का विथहोल्डिंग टैक्स भी चुकाया है।