आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब जल्द ही स्कूल के पाठ्यक्रम का एक नियमित हिस्सा बनने जा रहा है।

एक एड-टेक स्टार्टअप नीवAI देशभर के 25,786 स्कूलों के साथ साझेदारी कर रहा है, ताकि कक्षा 1 से 12 तक AI को एक नियमित विषय के रूप में पेश किया जा सके।

कंपनी को उम्मीद है कि अप्रैल, 2027 तक यह पहल करीब 31 लाख छात्रों तक पहुंच जाएगी। स्टार्टअप ने 2025 में केवल 2 स्कूलों के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी और तब से इसने तेजी से तरक्की की है।