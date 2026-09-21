अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए तय होगी समय-सीमा, NCLAT ने उठाया सख्त कदम

NCLAT ने 25 सितंबर को एक और सुनवाई रखी है। इसका मकसद पक्की समय-सीमा तय करना और यह जानना है कि आखिर काम में देरी क्यों हो रही है?

इससे पता चला है कि सुपरटेक ने अभी तक कुछ ऐसे दस्तावेज NBCC को नहीं दिए हैं, जिनकी जरूरत थी। कोर्ट चाहता है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए।

अगर, सब कुछ योजना के हिसाब से चला तो 1 अक्टूबर से निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। इससे निराश खरीदारों को आखिरकार कुछ राहत मिल सकती है।