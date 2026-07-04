8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की 69,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग

वेतन गणना के लिए दिए नए और विस्तृत आंकड़े

वेतन की गणना के लिए अब कई नए बिंदुओं पर गौर किया जा रहा है। इसमें बड़े परिवारों को भी शामिल किया जाएगा, जहां कर्मचारियों के आश्रित माता-पिता भी आते हैं।

घर के किराए के लिए भी अब ज्यादा सटीक आंकड़े इस्तेमाल होंगे। खाने-पीने के खर्च को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की रोजाना की कैलोरी संबंधी सिफारिशों के हिसाब से तय किया जाएगा।

इसके अलावा, बिजली-पानी, कौशल विकास और सामाजिक दायित्वों पर होने वाले खर्चों को भी बढ़ाया गया है, ताकि वे कर्मचारियों के वास्तविक खर्चों के करीब आ सकें।

उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग इन सभी सुझावों पर गहराई से विचार करेगा। इसके बाद वह अपनी सिफारिशें तैयार करके अंतिम निर्णय के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा।