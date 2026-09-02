SRTT पर लगी पाबंदी से टाटा संस का अगला अध्यक्ष चुनने में आ रही अड़चन

SRTT पर लगी पाबंदी से टाटा संस का अगला अध्यक्ष चुनने में आ रही अड़चन
नटराजन चंद्रशेखरन ने फरवरी में अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद से टाटा संस को अपना अगला अध्यक्ष चुनने में काफी मुश्किल हो रही है।
इस प्रक्रिया में एक और बड़ी अड़चन ये है कि टाटा संस में एक प्रमुख हिस्सेदार सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) चयन समिति में किसी का नाम सुझा नहीं सकता। इसकी वजह है कि SRTT पर अभी नियामकी पाबंदियां लगी हुई हैं।
पिछले महीने नहीं हो सकी AGM
एक चल रही जांच की वजह से SRTT को अपनी अंदरूनी बैठकें करने से मना किया गया है, जिससे अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया और भी उलझ गई है।
कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स ने अधिकारियों से गुजारिश की है कि SRTT को इस प्रक्रिया में शामिल होने दिया जाए, लेकिन उनकी यह अपील अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है।
इसी रोक की वजह से टाटा संस को पिछले महीने अपनी सालाना आम बैठक (AGM) को भी टालना पड़ा था। यह घटना समूह के भीतर शासन और पारदर्शिता से जुड़े गंभीर मुद्दों को उजागर करती है।