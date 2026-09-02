SRTT पर लगी पाबंदी से टाटा संस का अगला अध्यक्ष चुनने में आ रही अड़चन

एक चल रही जांच की वजह से SRTT को अपनी अंदरूनी बैठकें करने से मना किया गया है, जिससे अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया और भी उलझ गई है।

कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स ने अधिकारियों से गुजारिश की है कि SRTT को इस प्रक्रिया में शामिल होने दिया जाए, लेकिन उनकी यह अपील अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है।

इसी रोक की वजह से टाटा संस को पिछले महीने अपनी सालाना आम बैठक (AGM) को भी टालना पड़ा था। यह घटना समूह के भीतर शासन और पारदर्शिता से जुड़े गंभीर मुद्दों को उजागर करती है।