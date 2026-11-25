एंथ्रोपिक ने हाल ही में 93.5 अरब डॉलर (करीब 8,600 अरब रुपये) के मूल्यांकन के साथ नैस्डैक में अपनी धमाकेदार शुरुआत करके एक रिकॉर्ड बनाया था, उसके शेयर 6.5 फीसदी गिरकर 81.90 डॉलर (करीब 7,600 रुपये) पर आ गए।

यह उसके 83 डॉलर (करीब 7,700 रुपये) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) मूल्य से भी कम है। इतना ही नहीं लिस्टिंग के बाद कंपनी के CEO डारियो अमोडेई ने अपने 33.7 लाख से ज्यादा शेयर बेच दिए।

इससे कंपनी के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं और इस बात पर भी बहस छिड़ गई है कि क्या बढ़ती ब्याज दरों के बीच AI कंपनियों के शेयरों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा है?