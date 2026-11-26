महंगाई रोकने के लिए BOJ अधिकारी ने की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की मांग
लेखन दिनेश चंद शर्मा
बैंक ऑफ जापान (BOJ) के बोर्ड सदस्य नाओकी तामुरा ने ब्याज दर में तेजी से बढ़ोतरी की मांग की है। उनका कहना है कि महंगी कच्ची सामग्री और कमजोर येन की वजह से बढ़ रही कीमतें सभी पर दबाव डाल रही हैं। तामुरा मानते हैं कि अब जापान को अपनी आसान मौद्रिक नीति छोड़कर कुछ ज्यादा संतुलित कदमों की ओर बढ़ना चाहिए।
बढ़ती महंगाई को लेकर चेताया
तामुरा ने बताया कि मध्य पूर्व में तनाव के कारण बढ़ती तेल कीमतें, येन में हो रहे अचानक उतार-चढ़ाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े सामानों की लगातार बनी हुई मांग, ये सभी महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर, महंगाई BOJ के 2 फीसद लक्ष्य से ऊपर बनी रहती है तो तेजी से कदम उठाने होंगे।
हालांकि, अच्छी बात यह है कि पहले के ब्याज दर बढ़ोतरी के बावजूद जापानी बिजनेस अभी भी ठीक-ठाक चल रहे हैं।