तामुरा ने बताया कि मध्य पूर्व में तनाव के कारण बढ़ती तेल कीमतें, येन में हो रहे अचानक उतार-चढ़ाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े सामानों की लगातार बनी हुई मांग, ये सभी महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर, महंगाई BOJ के 2 फीसद लक्ष्य से ऊपर बनी रहती है तो तेजी से कदम उठाने होंगे।

हालांकि, अच्छी बात यह है कि पहले के ब्याज दर बढ़ोतरी के बावजूद जापानी बिजनेस अभी भी ठीक-ठाक चल रहे हैं।