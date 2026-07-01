नैक पैकेजिंग ने लॉन्च किया करीब 440 करोड़ रुपये का IPO
बुने हुए पॉलीप्रोपाइलीन बैग बनाने वाली कंपनी नैक पैकेजिंग ने अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) निवेशकों के लिए खोल दिया है। यह 3 जुलाई तक खुला रहेगा।
कंपनी की योजना इस निर्गम के जरिए 439.5 करोड़ रुपये जुटाने की है। इसके लिए एक शेयर की कीमत 161 से 170 रुपये के बीच तय की गई है।
निवेशकों को कम से कम 88 शेयर खरीदने होंगे। यह नैक पैकेजिंग का पहला पब्लिक ऑफर है और बाजार में इसकी काफी चर्चा हो रही है।
गुजरात में 320 करोड़ रुपये का प्लांट लगाने की योजना
IPO के शेयर 8 जुलाई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होंगे। बाजार में ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) पहले से ही 15 फीसदी ऊपर चल रहा है, जो इसकी मजबूत मांग को दर्शाता है।
नैक पैकेजिंग अपनी जुटाई गई रकम का बड़ा हिस्सा करीब 320 करोड़ रुपये, गुजरात में एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर खर्च करेगी।
कंपनी के पास 71 देशों में 1,950 से ज्यादा ग्राहक हैं, जिनमें KRBL और कारगिल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। चॉइस ब्रोकिंग जैसे ब्रोकरेज फर्मों ने इसके मजबूत ग्रोथ प्लान और अच्छे वित्तीय नतीजों को देखते हुए इसमें लंबे समय के निवेश की सलाह दी है।