नैक पैकेजिंग ने लॉन्च किया करीब 440 करोड़ रुपये का IPO

गुजरात में 320 करोड़ रुपये का प्लांट लगाने की योजना

IPO के शेयर 8 जुलाई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होंगे। बाजार में ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) पहले से ही 15 फीसदी ऊपर चल रहा है, जो इसकी मजबूत मांग को दर्शाता है।

नैक पैकेजिंग अपनी जुटाई गई रकम का बड़ा हिस्सा करीब 320 करोड़ रुपये, गुजरात में एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर खर्च करेगी।

कंपनी के पास 71 देशों में 1,950 से ज्यादा ग्राहक हैं, जिनमें KRBL और कारगिल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। चॉइस ब्रोकिंग जैसे ब्रोकरेज फर्मों ने इसके मजबूत ग्रोथ प्लान और अच्छे वित्तीय नतीजों को देखते हुए इसमें लंबे समय के निवेश की सलाह दी है।