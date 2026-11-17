एनवीडिया के अधिकारी ने कंपनी के काबिल लोगों को खोने का अंदेशा जताया
एनवीडिया के डेवलपर टेक्नोलॉजी के निदेशक नादेर खलील के एक पत्र के मुताबिक, कंपनी अपने कुछ बेहद काबिल लोगों को खो सकती है। खलील ने कंपनी से गुजारिश की है कि वह पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग को वापस बुला ले।
उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में एनवीडिया के भविष्य के लिए हुआंग का नेतृत्व और उनके वैश्विक संबंध बहुत अहम हैं।
हुआंग ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया था। कंपनी का बोर्ड सिंगापुर के एक डाटा सेंटर के अधिकारी के साथ उनके रिश्तों की जांच कर रहा है, जिस पर चीनी खुफिया एजेंट होने का शक है।
1.88 लाख ज्यादा लोग हुआंग के समर्थन में
खलील ने एनवीडिया की प्रतिभा को 'अमूल्य प्रतिभा' कहा और साथ ही यह भी बताया कि एनवीडिया के अमूल्य लोग अब कंपनी छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं।
उन्होंने बताया कि कैसे हुआंग ने 33 सालों में एनवीडिया की संस्कृति को एक नई दिशा दी। 1.88 लाख से ज्यादा लोगों ने, जिनमें उबर के सह संस्थापक जैसे जाने माने नाम भी शामिल हैं, उनके समर्थन में एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
इसी बीच, कुछ कर्मचारियों ने आने वाले दिनों में हुआंग के समर्थन में प्रदर्शन करने पर भी चर्चा की है। उन्हें इस बात की चिंता है कि अगर, हुआंग को वापस नहीं बुलाया गया तो बड़ी संख्या में कर्मचारी कंपनी छोड़ सकते हैं।