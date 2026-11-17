खलील ने एनवीडिया की प्रतिभा को 'अमूल्य प्रतिभा' कहा और साथ ही यह भी बताया कि एनवीडिया के अमूल्य लोग अब कंपनी छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं।

उन्होंने बताया कि कैसे हुआंग ने 33 सालों में एनवीडिया की संस्कृति को एक नई दिशा दी। 1.88 लाख से ज्यादा लोगों ने, जिनमें उबर के सह संस्थापक जैसे जाने माने नाम भी शामिल हैं, उनके समर्थन में एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसी बीच, कुछ कर्मचारियों ने आने वाले दिनों में हुआंग के समर्थन में प्रदर्शन करने पर भी चर्चा की है। उन्हें इस बात की चिंता है कि अगर, हुआंग को वापस नहीं बुलाया गया तो बड़ी संख्या में कर्मचारी कंपनी छोड़ सकते हैं।