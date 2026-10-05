घरेलू मांग और सेवा निर्यात में बढ़ाेतरी से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, चंद्रशेखरन ने दिए सुझाव

चंद्रशेखरन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की सराहना की, जो समावेशी विकास पर केंद्रित है। इस दौरान उन्होंने मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और कम चालू खाता घाटे का भी जिक्र किया।

हालांकि, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत को लगातार तरक्की करने के लिए विनिर्माण, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा और कौशल विकास में और अधिक निवेश करना होगा।

उनके मुताबिक, लंबे समय तक विकास के लिए शिक्षा और कौशल विकास, शोध और विकास (R&D), नवाचार और प्रशिक्षण में ज्यादा निवेश करना जरूरी है।

इसके साथ ही आवश्यक क्षमताओं, कौशलों और मजबूत संस्थानों को तैयार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।