घरेलू मांग और सेवा निर्यात में बढ़ाेतरी से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, चंद्रशेखरन ने दिए सुझाव

घरेलू मांग और सेवा निर्यात में बढ़ाेतरी से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, चंद्रशेखरन ने दिए सुझाव
टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू मांग और सेवा निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी के दम पर मजबूत बनी हुई है।
उन्होंने कार की बिक्री और सीमेंट की मांग जैसे आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि देश का आर्थिक इंजन तेजी से चल रहा है और इसमें सरकारी नीतियों की भी अहम भूमिका है।
शिक्षा और कौशल विकास में निवेश की अपील
चंद्रशेखरन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की सराहना की, जो समावेशी विकास पर केंद्रित है। इस दौरान उन्होंने मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और कम चालू खाता घाटे का भी जिक्र किया।
हालांकि, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत को लगातार तरक्की करने के लिए विनिर्माण, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा और कौशल विकास में और अधिक निवेश करना होगा।
उनके मुताबिक, लंबे समय तक विकास के लिए शिक्षा और कौशल विकास, शोध और विकास (R&D), नवाचार और प्रशिक्षण में ज्यादा निवेश करना जरूरी है।
इसके साथ ही आवश्यक क्षमताओं, कौशलों और मजबूत संस्थानों को तैयार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।