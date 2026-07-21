AI के उपयोग से मिंत्रा में 40 फीसदी तेज हुए उत्पाद लॉन्च

जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बदौलत मिंत्रा अब नए फैशन उत्पाद बहुत तेजी से लॉन्च कर पा रहा है। पिछले एक साल में कंपनी ने उत्पाद लॉन्च होने में लगने वाले समय को 40 फीसदी तक घटा दिया है।

अब विक्रेताओं को मिंत्रा से जोड़ने में 2 दिन से भी कम समय लगता है, जबकि पहले इसमें 15 दिन तक लग जाते थे।

इसी तरह, प्रोडक्ट कैटलॉग तैयार करने में भी अब सिर्फ 4 घंटे लगते हैं, जबकि पहले पूरा एक दिन लग जाता था।