बाजार में उतार-चढ़ाव आने पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना होगा भारी नुकसान

घबराहट

जल्दबाजी में लिए फैसले से होगा नुकसान

बाजार में गिरावट आने पर कई निवेशक घबराकर अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेच देते हैं, ताकि आगे नुकसान न हो, लेकिन ऐसा करने से नुकसान पक्का हो जाता है। बाद में आने वाली रिकवरी का फायदा नहीं मिल पाता। इतिहास बताता है कि बाजार गिरने के बाद अक्सर दोबारा संभलता है। इसके अलावा उतार-चढ़ाव के समय कुछ निवेशक बेहतर रिटर्न की उम्मीद में बार-बार फंड, सेक्टर या एसेट क्लास बदलने लगते हैं। यह निर्णय सही नहीं रहता है।