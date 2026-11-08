AI के बढ़ते खतरों के बीच मुथूट माइक्रोफिन ने IT बजट 40 फीसदी बढ़ाया

कंपनी ग्रामीण भारत में भी बड़े बदलाव देख रही है। वहां के लोग अब बेहतर पोषण और अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद चाहते हैं। सईद का मानना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकारी वित्तीय समावेशी योजनाओं से लोगों को ज्यादा औपचारिक लोन मिल रहा है और बैंक, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं और फिनटेक कंपनियां उन बाजारों तक पहुंच रही हैं, जहां पहले उनकी पहुंच नहीं थी।

कंपनी के 32 लाख ग्राहक हैं, जिनमें से ज्यादातर डिजिटल ऐप इस्तेमाल करते हैं। इसके चलते मुथूट माइक्रोफिन की संपत्ति एक साल में 22 फीसदी बढ़कर 15,322 करोड़ रुपये हो गई है।

अब उनका अगला लक्ष्य वित्त वर्ष 2027 तक 17,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करना है। वे यह काम टेक्नोलॉजी में सुधार करके और अपनी डिजिटल पहुंच को और ज्यादा बढ़ाकर करेंगे।