एलन मस्क का खुलासा; उनकी साथी शिवोन जिलिस आधी भारतीय, बेटे का नाम शेखर

कारण मस्क ने बेटे के भारतीय नाम का कारण बताया बातचीत के दौरान मस्क ने कहा, "मुझे पूरी तरह यह पता नहीं है कि आप इससे अवगत हैं या नहीं, लेकिन मेरी साथी शिवोन आधी भारतीय मूल की हैं।" उन्होंने आगे बताया कि उनका एक बेटा भी है, जिसका बीच का नाम नाम 'शेखर' है, जो महान वैज्ञानिक सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर से प्रेरित है और उनके प्रति सम्मान प्रकट करता है। मस्क ने कहा, "उससे मेरा एक बेटा है, जिसका बीच का नाम चंद्रशेखर के नाम पर शेखर रखा गया है।"

शिवोन जिलिस शिवोन जिलिस कौन हैं और उनका काम क्या है? जिलिस न्यूरालिंक में एक अहम भूमिका निभाती हैं और AI तथा रोबोटिक्स पर महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी में डिग्री ली है। मस्क ने पॉडकास्ट में कहा कि जिलिस बचपन में ही गोद लेने के लिए दे दी गई थीं और कनाडा में पली-बढ़ी हैं। जिलिस को कई अवॉर्ड मिले हैं और उन्हें 'फोर्ब्स 30 अंडर 30' सूची में भी शामिल किया गया था। उनके और मस्क के 4 बच्चे हैं।

Advertisement

तारीफ भारतीय टैलेंट पर मस्क की तारीफ बातचीत के दौरान कामथ ने अमेरिकी कंपनियों में काम करने वाले भारतीय लोगों के बारे में भी सवाल किया। इस पर मस्क ने कहा, "अमेरिका को कई सालों से आए प्रतिभाशाली भारतीय लोगों से बहुत लाभ हुआ है।" मस्क ने बताया कि टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भारतीय मूल के लोगों का योगदान बहुत मजबूत रहा है। उनके अनुसार, भारतीय मेहनती होते हैं, समझदारी से काम करते हैं और हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं।

Advertisement