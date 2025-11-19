ऐपल ने केयर प्लान में दिए नए विकल्प, आईफोन चोरी और नुकसान की होगी भरपाई
क्या है खबर?
ऐपल ने भारत में अपने ऐपल केयर प्लस सुरक्षा प्लान का विस्तार किया है और एक नया विकल्प भी लॉन्च किया है, जो आईफोन की चोरी और गुम होने पर कवर करता है। यह पहली बार है, जब भारतीय ग्राहकों को सीधे इतनी पूरी सुरक्षा मिल रही है। कंपनी ने मासिक और वार्षिक भुगतान विकल्प भी पेश किए हैं, जिससे इन प्लान खरीदना आसान हो गया है। यह आकस्मिक क्षति के लिए सहायता और मरम्मत प्रदान करता है।
चोरी
चोरी की कितनी घटनाएं होंगी कवर
इस बार सबसे बड़ा बदलाव आईफोन के लिए चोरी और नुकसान के साथ ऐपल केयर प्लस की शुरुआत है। यह प्लान 799 रुपये प्रति महिने से शुरू होता है और हर साल चोरी या नुकसान की 2 घटनाओं तक कवर करता है। इसका मतलब है कि अगर, कोई आपका आईफोन चुरा लेता है या गलती से खो जाता है तो ऐपल उसे बदल देगा। अभी तक ज्यादातर यूजर इस तरह की सुरक्षा के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस पर निर्भर थे।
मरम्मत
सर्विस में उपयोग होंगे असली पुर्जे
इसमें असली ऐपल पुर्जाें का उपयोग करके असीमित आकस्मिक क्षति की मरम्मत, किसी भी समय प्राथमिकता प्राप्त ग्राहक सहायता और बैटरी बदलने की सुविधा शामिल है। यह काम कंपनी के स्टोर्स या प्रमाणित सर्विसे सेंटर्स द्वारा किए जाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि डिवाइस को असली पुर्जे और विशेषज्ञ सर्विस प्राप्त हो। यूजर अपने आईफोन, आईपैड या मैक पर सेटिंग्स ऐप से सीधे पात्रता की जांच कर सकते हैं, सभी प्लान देख और सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं।