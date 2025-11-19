ऐपल ने भारत में पहली बार पूर्ण सुरक्षा प्लान पेश किया है

ऐपल ने केयर प्लान में दिए नए विकल्प, आईफोन चोरी और नुकसान की होगी भरपाई

क्या है खबर?

ऐपल ने भारत में अपने ऐपल केयर प्लस सुरक्षा प्लान का विस्तार किया है और एक नया विकल्प भी लॉन्च किया है, जो आईफोन की चोरी और गुम होने पर कवर करता है। यह पहली बार है, जब भारतीय ग्राहकों को सीधे इतनी पूरी सुरक्षा मिल रही है। कंपनी ने मासिक और वार्षिक भुगतान विकल्प भी पेश किए हैं, जिससे इन प्लान खरीदना आसान हो गया है। यह आकस्मिक क्षति के लिए सहायता और मरम्मत प्रदान करता है।