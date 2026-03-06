मुकेश अंबानी बने हुए हैं भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति

रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी एक बार फिर भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति पिछले साल करीब 9 प्रतिशत बढ़कर लगभग 9.8 लाख करोड़ रुपये हो गई है। अंबानी की कंपनी पेट्रोकेमिकल्स, ऊर्जा, टेलीकॉम और रिटेल जैसे कई बड़े क्षेत्रों में काम करती है और पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल और कंज्यूमर बिजनेस में तेजी से विस्तार किया है।

संख्या भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़ी भारत में अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक, देश में अब कुल 308 अरबपति हैं। इन सभी अरबपतियों की कुल संपत्ति मिलाकर करीब 112 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके साथ ही, भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अरबपति हब बन गया है। देश में कई अलग-अलग उद्योगों से नए अरबपति भी तेजी से सामने आ रहे हैं।

अडाणी टॉप तीन में अडाणी और रोशनी नादर सूची में दूसरे स्थान पर उद्योगपति गौतम अडाणी बने हुए हैं। उनकी कुल संपत्ति करीब 14 प्रतिशत घटकर लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपये रह गई है। अडाणी ग्रुप पोर्ट, एयरपोर्ट, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई क्षेत्रों में काम करता है। वहीं तीसरे स्थान पर रोशनी नादर मल्होत्रा हैं, जिनकी संपत्ति करीब 3.2 लाख करोड़ रुपये बताई गई है और वह भारत की सबसे अमीर महिला भी मानी जाती हैं।

