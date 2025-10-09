फोर्ब्स इंडिया के 100 सबसे अमीरों में मुकेश अंबानी हैं अकेले अरबपति

देश के कई अरबपतियों की संपत्ति में इस साल गिरावट देखने को मिली है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी अभी भी पहले पायदान पर बने हुए हैं। फोर्ब्स की 2025 की रिच लिस्ट के अनुसार, अंबानी की कुल संपत्ति 105 अरब डॉलर (लगभग 9,300 अरब रुपये) है। उन्होंने ऊर्जा, खुदरा, दूरसंचार और तकनीक में अपने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा है और नई पहल, रिलायंस इंटेलिजेंस, के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षेत्र में भी कदम रखा है।

अन्य स्थान गौतम अडाणी और सावित्री जिंदल का स्थान दूसरे स्थान पर गौतम अडाणी और उनका परिवार हैं, जिनकी कुल संपत्ति 92 अरब डॉलर (लगभग 8,200 अरब रुपये) है। अडाणी समूह को अमेरिका के शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके। तीसरे स्थान पर ओ.पी. जिंदल समूह की सावित्री जिंदल हैं, जिनकी संपत्ति 40.2 अरब डॉलर (लगभग 3,570 अरब रुपये) है। वे भारत की सबसे अमीर महिला बनी हुई हैं और इस्पात, बिजली और बुनियादी ढांचे में उनका व्यवसाय व्यापक है।

आगे के स्थान मित्तल, नादर और दमानी की संपत्ति फोर्ब्स की 2025 की रिच लिस्ट में चौथे स्थान पर भारती एयरटेल के सुनील मित्तल और उनका परिवार हैं, जिनकी संपत्ति लगभग 3,040 अरब रुपये है। मित्तल इस साल सबसे ज्यादा डॉलर की बढ़त पाने वाले व्यक्ति भी रहे। पांचवें स्थान पर HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक शिव नादर हैं, जिनकी संपत्ति लगभग 2,950 अरब रुपये है। छठे स्थान पर डीमार्ट के राधाकिशन दमानी और उनका परिवार लगभग 2,500 अरब रुपये के साथ बने हैं।