मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क में 153 करोड़ रुपये में खरीदी इमारत, पहले कौन था इसका मालिक?
क्या है खबर?
रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क के ट्रिबेका इलाके में एक इमारत खरीदी है। रियलडील की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रिबेका में 11 ह्यूबर्ट स्ट्रीट पर स्थित इस इमारत को खरीदने के लिए 1.74 करोड़ डॉलर (करीब 153 करोड़ रुपये) का भुगतान किया गया है। यह संपत्ति एक दशक से खाली पड़ी थी। पहले यह अरबपति रॉबर्ट पेरा के स्वामित्व में थी, जिन्होंने इसे 2018 में लगभग 2 करोड़ डॉलर (176 करोड़ रुपये) में खरीदा था।
मालिक
धरी रह गई आलिशान घर बनाने की योजना
अंबानी की अमेरिकी शाखा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL USA) द्वारा अधिग्रहित इस इमारत का स्वामित्व पहले यूबिक्विटी नेटवर्क्स के संस्थापक और CEO पेरा के पास था। 2018 में इसे खरीदने के बाद पेरा ने इस जगह पर 17,000 वर्ग फीट का एक आलीशान घर डिजाइन करने के लिए आर्किटेक्ट एरिक कॉब को नियुक्त किया था। हालांकि, यह योजना कभी साकार नहीं हो पाई। अब RIL USA ने इसे पेरा से कम कीमत में खरीदा है।
बिक्री
2 साल पहले बेची थी संपत्ति
अंबानी ने यह संपत्ति न्यूयॉर्क शहर के डाउनटाउन में 2 बेडरूम वाला एक कॉन्डो बेचने के लगभग 2 साल बाद खरीदी है। न्यू यॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2023 में, अंबानी ने मैनहट्टन के वेस्ट विलेज में अपना 0.9 करोड़ डॉलर (79 करोड़ रुपये) का घर बेच दिया, जो हडसन नदी के किनारे स्थित है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, 1 सितंबर तक मुकेश अंबानी दुनिया के 18वें और भारत के सबसे धनी व्यक्ति बन हैं।