मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क में 153 करोड़ रुपये में खरीदी इमारत, पहले कौन था इसका मालिक?

क्या है खबर?

रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क के ट्रिबेका इलाके में एक इमारत खरीदी है। रियलडील की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रिबेका में 11 ह्यूबर्ट स्ट्रीट पर स्थित इस इमारत को खरीदने के लिए 1.74 करोड़ डॉलर (करीब 153 करोड़ रुपये) का भुगतान किया गया है। यह संपत्ति एक दशक से खाली पड़ी थी। पहले यह अरबपति रॉबर्ट पेरा के स्वामित्व में थी, जिन्होंने इसे 2018 में लगभग 2 करोड़ डॉलर (176 करोड़ रुपये) में खरीदा था।