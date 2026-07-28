एशियाई शेयर बाजार जून के उच्चतम स्तर से 10 फीसदी फिसला
मंगलवार को एशियाई बाजारों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स 3.5 फीसदी नीचे आ गया। अब यह इंडेक्स जून में बने अपने उच्चतम स्तर से 10 फीसदी से भी ज्यादा गिर चुका है, जिसके चलते इसे 'करेक्शन टेरिटरी' में माना जा रहा है।
इस गिरावट की मुख्य वजह सैमसंग और SK हाईनिक्स जैसी दिग्गज सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में हुई भारी बिकवाली रही।
इसी बिकवाली के चलते दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स एक ही दिन में 10 फीसदी से ज्यादा फिसल गया।
AI चिप्स की भारी मांग को लेकर निवेशकों में शंका
निवेशक अब इस बात को लेकर बेचैन हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से चिप स्टॉक्स में आई ये भारी तेजी बनी रहेगी।
खासकर तब जब एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनियां लगातार नए-नए सौदों पर काम कर रही हैं। यूनियन बैनकैर प्रिवी के प्रबंध निदेशक वेई-सरन लिंग ने बताया, "AI से जुड़े सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में पहले जो लालच दिख रहा था, अब वो डर में बदल गया है।"
इतना ही नहीं, इस सप्ताह केंद्रीय बैंक के अहम फैसलों और बड़ी टेक कंपनियों के वित्तीय नतीजों पर भी सबकी नजर है, जिससे बाजार में चिंता का माहौल बना हुआ है।