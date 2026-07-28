एशियाई शेयर बाजार जून के उच्चतम स्तर से 10 फीसदी फिसला

निवेशक अब इस बात को लेकर बेचैन हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से चिप स्टॉक्स में आई ये भारी तेजी बनी रहेगी।

खासकर तब जब एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनियां लगातार नए-नए सौदों पर काम कर रही हैं। यूनियन बैनकैर प्रिवी के प्रबंध निदेशक वेई-सरन लिंग ने बताया, "AI से जुड़े सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में पहले जो लालच दिख रहा था, अब वो डर में बदल गया है।"

इतना ही नहीं, इस सप्ताह केंद्रीय बैंक के अहम फैसलों और बड़ी टेक कंपनियों के वित्तीय नतीजों पर भी सबकी नजर है, जिससे बाजार में चिंता का माहौल बना हुआ है।