मोतीलाल ओसवाल का IIFL के शेयर 850 रुपये तक पहुंचने का अनुमान

मोतीलाल ओसवाल ने IIFL फाइनेंस के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। उनका मानना है कि यह शेयर 850 रुपये तक जा सकता है।

इस सकारात्मक नजरिए की बड़ी वजह है कि उसने हाल ही में 64.1 अरब रुपये की बड़ी पूंजी जुटाने की मंजूरी दी है।

यह पूंजी ज्यादातर वैश्विक दिग्गज ब्लैकरॉक से आ रही है। इससे कंपनी की वित्तीय बुनियाद और मजबूत होगी। साथ ही उसे तेजी से बढ़ने में भी मदद मिलेगी।