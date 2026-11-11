मोतीलाल ओसवाल का IIFL के शेयर 850 रुपये तक पहुंचने का अनुमान
लेखन दिनेश चंद शर्मा
मोतीलाल ओसवाल ने IIFL फाइनेंस के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। उनका मानना है कि यह शेयर 850 रुपये तक जा सकता है।
इस सकारात्मक नजरिए की बड़ी वजह है कि उसने हाल ही में 64.1 अरब रुपये की बड़ी पूंजी जुटाने की मंजूरी दी है।
यह पूंजी ज्यादातर वैश्विक दिग्गज ब्लैकरॉक से आ रही है। इससे कंपनी की वित्तीय बुनियाद और मजबूत होगी। साथ ही उसे तेजी से बढ़ने में भी मदद मिलेगी।
पूंजी पर्याप्तता अनुपात 30 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान
इस नई फंडिंग के बाद IIFL का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 30 फीसदी तक पहुंच सकता है, जिससे कंपनी और ज्यादा मजबूत बनेगी। मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि कंपनी का मुनाफा भी बढ़ेगा।
उनका अनुमान है कि अगले कुछ सालों में कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) में हर साल 24 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है, वहीं मुनाफा 60 फीसदी तक उछल सकता है।