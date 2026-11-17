केन्स टेक्नोलॉजीज ने दूसरी तिमाही में अपने राजस्व में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हासिल की। इसमें ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, रेलवे और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) सेक्टर में हुई ग्रोथ का बड़ा हाथ रहा।

हालांकि, औद्योगिक और मेडिकल जैसे सेक्टर इस दौरान पीछे रह गए। नकदी प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए कंपनी अब अपनी स्मार्ट मीटरिंग सेवाओं से बाहर निकल रही है।

इसका लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2027 के आखिर तक वह कैश-पॉजिटिव बन जाए। मोतीलाल ओसवाल ने वित्त वर्ष 2027 और वित्त वर्ष 2028 के लिए कंपनी की कमाई के अनुमानों में भी क्रमशः 28 और 22 फीसदी की कटौती की है।