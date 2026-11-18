मोतीलाल ओसवाल ने पूनावाला फिनकॉर्प के शेयर खरीदने की दी सलाह
शेयर बाजार की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने पूनावाला फिनकॉर्प के शेयर खरीदने की सलाह दी है। इसके लिए फर्म ने 600 रुपये की लक्ष्य कीमत तय की है।
फर्म का कहना है कि इसके शेयरों में तेजी आने की बड़ी वजह यह है कि कंपनी अब नए सेगमेंट्स में पैर पसार रही है।
इनमें डिजिटल पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग और एजुकेशन लोन जैसे सेगमेंट्स शामिल हैं, जो वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (2QF) तक इसके कुल चुकौती के एक-चौथाई से भी ज्यादा हो जाएंगे। कंपनी की यह नई रणनीति उसे मजबूत ग्रोथ दे रही है, जिससे निवेशक इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं।
AUM 44 फीसदी बढ़ने की उम्मीद
पूनावाला फिनकॉर्प का प्रदर्शन हाल ही में काफी शानदार रहा है। मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2028 तक इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) सालाना 44 फीसदी की रफ्तार से बढ़ता रहेगा।
कंपनी अब एक ज्यादा डाइवर्सिफाइड लेंडिंग मॉडल की तरफ बढ़ रही है और इसके नए बिजनेस को अच्छी पकड़ मिल रही है।