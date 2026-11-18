शेयर बाजार की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने पूनावाला फिनकॉर्प के शेयर खरीदने की सलाह दी है। इसके लिए फर्म ने 600 रुपये की लक्ष्य कीमत तय की है।

फर्म का कहना है कि इसके शेयरों में तेजी आने की बड़ी वजह यह है कि कंपनी अब नए सेगमेंट्स में पैर पसार रही है।

इनमें डिजिटल पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग और एजुकेशन लोन जैसे सेगमेंट्स शामिल हैं, जो वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (2QF) तक इसके कुल चुकौती के एक-चौथाई से भी ज्यादा हो जाएंगे। कंपनी की यह नई रणनीति उसे मजबूत ग्रोथ दे रही है, जिससे निवेशक इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं।