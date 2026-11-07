मोतीलाल ओसवाल ने भारत फोर्ज को क्यों दी 'न्यूट्रल' रेटिंग?
मोतीलाल ओसवाल ने भारत फोर्ज को 'न्यूट्रल' रेटिंग दी है और उसका लक्ष्य मूल्य 1,800 रुपये तय किया है। उसका कहना है कि वित्त वर्ष 2027 के अनुमानित मुनाफे के 58 गुना और वित्त वर्ष 2028 के अनुमानित मुनाफे के 39 गुना के मौजूदा मूल्यांकन पर कंपनी से जुड़ी ज्यादातर अच्छी बातें पहले ही शेयर के दाम में शामिल हो चुकी हैं।
वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में भारत फोर्ज ने लक्ष्य के मुताबिक 3.8 अरब रुपये का मुनाफा कमाया। हालांकि, ऊर्जा और कच्चे माल जैसी चीजों की बढ़ती लागत ने कंपनी के मुनाफे के आंकड़ों पर थोड़ा दबाव डाला।
भारत फोर्ज का मुनाफा 7 फीसदी गिरा
कंपनी का कुल मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 7 फीसदी कम हो गया। इसकी मुख्य वजह यह थी कि अमेरिका में उसकी सहायक कंपनियों को नुकसान हुआ और घरेलू बाजार में भी मार्जिन कम रहा। फिर भी, विश्लेषकों को उम्मीद है कि आगे कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी।
उनका मानना है कि वित्त वर्ष 2028 तक हर साल कंपनी का राजस्व 16 फीसदी बढ़ सकता है और मुनाफा 36 फीसदी तक बढ़ सकता है, लेकिन, शेयर पहले से ही ऊंचे मूल्यांकन (वित्त वर्ष 2027 के अनुमानित मुनाफे के 58 गुना पर) पर कारोबार कर रहा है, इसलिए इस बढ़ोतरी की ज्यादातर उम्मीद आज की कीमत में पहले ही शामिल दिख रही है।