मोतीलाल ओसवाल ने भारत फोर्ज को क्यों दी 'न्यूट्रल' रेटिंग?

कंपनी का कुल मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 7 फीसदी कम हो गया। इसकी मुख्य वजह यह थी कि अमेरिका में उसकी सहायक कंपनियों को नुकसान हुआ और घरेलू बाजार में भी मार्जिन कम रहा। फिर भी, विश्लेषकों को उम्मीद है कि आगे कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी।

उनका मानना है कि वित्त वर्ष 2028 तक हर साल कंपनी का राजस्व 16 फीसदी बढ़ सकता है और मुनाफा 36 फीसदी तक बढ़ सकता है, लेकिन, शेयर पहले से ही ऊंचे मूल्यांकन (वित्त वर्ष 2027 के अनुमानित मुनाफे के 58 गुना पर) पर कारोबार कर रहा है, इसलिए इस बढ़ोतरी की ज्यादातर उम्मीद आज की कीमत में पहले ही शामिल दिख रही है।