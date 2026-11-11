मोतीलाल ओसवाल ने आरती इंडस्ट्रीज के शेयरों को दी 600 रुपये लक्ष्य कीमत

आरती इंडस्ट्रीज ने इस जुलाई में अपने ऊर्जा सेगमेंट की क्षमता में 24 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इससे कंपनी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच बना पाई है।

कंपनी अपने मुख्य उत्पाद (MMA) से आगे बढ़कर नए केमिकल प्रोडक्ट भी विकसित कर रही है।

मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि 2029 तक कंपनी के राजस्व और मुनाफे दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।