मोतीलाल ओसवाल ने इक्विटास बैंक के शेयरों पर क्यों लगाया बड़ा दांव?
ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर खरीदने का सुझाव दिया है और इसके लिए 75 रुपये का लक्ष्य मूल्य तय किया है।
नेतृत्व में बदलाव के बावजूद बैंक का प्रबंधन आश्वस्त है कि वे अपनी योजनाओं पर कायम रहेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
वर्तमान पूर्णकालिक निदेशक बालाजी नूथलापदी को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मंजूरी से अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बनाया गया है।
लोन में सालाना 19 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद
मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि इक्विटास के लोन वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2028 तक हर साल करीब 19 फीसदी बढ़ेंगे। यह बढ़त उसके मुख्य कारोबार के दम पर आएगी।
हाल ही में अतिरिक्त लिक्विडिटी और फंडिंग लागत की वजह से मार्जिन में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन प्रबंधन का मानना है कि जल्द ही इसमें सुधार होगा।
बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता (एसेट क्वालिटी) भी बेहतर हो रही है और खराब लोन का अनुपात कम हुआ है। वित्त वर्ष 2028 तक रिटर्न ऑन एसेट्स लगभग 1.5 फीसदी तक पहुंचने की उम्मीद है, जो बताता है कि बैंक लगातार आगे बढ़ रहा है।