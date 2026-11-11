मोतीलाल ओसवाल ने इक्विटास बैंक के शेयरों पर क्यों लगाया बड़ा दांव?

मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि इक्विटास के लोन वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2028 तक हर साल करीब 19 फीसदी बढ़ेंगे। यह बढ़त उसके मुख्य कारोबार के दम पर आएगी।

हाल ही में अतिरिक्त लिक्विडिटी और फंडिंग लागत की वजह से मार्जिन में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन प्रबंधन का मानना है कि जल्द ही इसमें सुधार होगा।

बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता (एसेट क्वालिटी) भी बेहतर हो रही है और खराब लोन का अनुपात कम हुआ है। वित्त वर्ष 2028 तक रिटर्न ऑन एसेट्स लगभग 1.5 फीसदी तक पहुंचने की उम्मीद है, जो बताता है कि बैंक लगातार आगे बढ़ रहा है।