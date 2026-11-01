दुनियाभर में ज्यादातर केंद्रीय बैंकों ने स्थिर रखी ब्याज दरें, कुछ ने की बढ़ोतरी

यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने फिलहाल दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि वह बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है। बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टिन लैगार्डे फरवरी, 2027 में अपना पद छोड़ेंगी।

उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहां विनिर्माण क्षेत्र मजबूत दिख रहा है। कनाडा की हालिया दर बढ़ोतरी उसके आवास बाजार को धीमा कर रही है।

एशिया में तकनीकी उछाल देखने को मिल रहा है, जैसे दक्षिण कोरिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स। ताइवान की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है। मेक्सिको का निर्यात बढ़ा है। इतना ही नहीं, मिस्र ने सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच बढ़ते संघर्ष से उपजी महंगाई से निपटने के लिए अपनी दरें बढ़ा दी हैं।