मॉर्गन स्टेनली ने क्यों की 2,500 कर्मचारियों की छंटनी? इन विभागों पर पड़ेगा असर

अमेरिका की जानी-मानी वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी की है। रिपोर्ट के अनुसार, मॉर्गन स्टेनली ने करीब 2,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। यह कंपनी के कुल कर्मचारियों का लगभग 3 प्रतिशत बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह कदम कंपनी की बदलती कारोबारी रणनीति और कामकाज को नया रूप देने की योजना के तहत उठाया गया है।

वजह क्यों की गई कर्मचारियों की छंटनी? रिपोर्ट के अनुसार, यह छंटनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से नहीं की गई है। कंपनी ने अपने कारोबार की नई प्राथमिकताओं, अलग-अलग क्षेत्रों में काम के ढांचे में बदलाव और कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर यह फैसला लिया है। यानी कंपनी अब अपने काम को ज्यादा प्रभावी और संगठित बनाने के लिए कर्मचारियों की संख्या कम कर रही है। इससे कंपनी अपने खर्च और कामकाज दोनों को बेहतर तरीके से संभालना चाहती है।

विभाग किन विभागों पर पड़ा असर? यह छंटनी कंपनी के कई बड़े विभागों में की गई है। इसमें इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज, वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जैसे प्रमुख डिवीजन शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रंट ऑफिस यानी सीधे कमाई से जुड़े कामों के साथ-साथ बैक ऑफिस सपोर्ट रोल्स पर भी असर पड़ा है। हालांकि, कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर्स पर इस छंटनी का असर नहीं पड़ा है और उनकी नौकरियां फिलहाल सुरक्षित बताई जा रही हैं।

