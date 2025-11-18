शेयर बाजार अगले साल तक बढ़त की राह पर आ सकता है

मॉर्गन स्टेनली ने शेयर बाजार में सुधार के दिए संकेत, जानिए क्या रखा लक्ष्य

क्या है खबर?

उभरते बाजारों के मुकाबले 31 सालों में सबसे खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय शेयर बाजार 2026 में अपनी गति फिर से हासिल कर लेगा। मॉर्गन स्टेनली ने दिसंबर 2026 तक सेंसेक्स के लिए 1,07,000 का बुल-केस और 95,000 का बेस-केस लक्ष्य निर्धारित किया है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म के विश्लेषकों के अनुसार, नीतिगत बदलाव और पुनर्मुद्रास्फीति की गति पिछले एक साल में मध्य-चक्र मंदी के बाद नाममात्र वृद्धि और कॉर्पोरेट आय में मजबूत सुधार की नींव रख रही है।