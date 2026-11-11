मॉर्गन स्टेनली ने घटाया SK हाईनिक्स का लक्ष्य, नोमुरा को दिख रही जबरदस्त कमाई

मॉर्गन स्टेनली को लगता है कि अगर, बाजार में चिप्स की आपूर्ति जरूरत से ज्यादा हो गई तो आगे चलकर कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है।

इसी वजह से उसने डाटा सेंटर की बढ़ोतरी के लिए अपनी उम्मीदों को कम कर दिया है। फिर भी अच्छी बात यह है कि दोनों ही बैंक अगले साल कंपनियों के लिए अच्छी कमाई का अनुमान लगा रहे हैं।

दूसरी ओर, नोमुरा का कहना है कि SK हाईनिक्स ने 2027 और 2028 के लिए अपनी आधी से ज्यादा अनुमानित उत्पादन क्षमता के लिए पहले ही समझौते कर लिए हैं।

हालांकि, नोमुरा यह भी साफ करता है कि इन चिप्स की कीमतें बाजार के हालात पर ही तय होंगी।