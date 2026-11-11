मॉर्गन स्टेनली ने घटाया SK हाईनिक्स का लक्ष्य, नोमुरा को दिख रही जबरदस्त कमाई
मॉर्गन स्टेनली और नोमुरा के बीच SK हाईनिक्स और सैमसंग के AI मेमोरी चिप्स के भविष्य को लेकर मतभेद दिख रहे हैं। हाल ही में मॉर्गन स्टेनली ने SK हाईनिक्स के लक्ष्य मूल्य को 38 फीसदी तक कम कर दिया है।
इसकी वजह यह चिंता है कि बाजार में जरूरत से ज्यादा चिप्स आ सकते हैं और 2028 में डाटा सेंटर के निर्माण में भी देरी हो सकती है। अनुमान है कि करीब 4.9 गीगावाट (GW) की क्षमता 2028 से 2029 तक खिसक सकती है।
दूसरी तरफ, नोमुरा अपने बढ़े हुए लक्ष्यों पर अड़ी हुई है, जो इन कंपनियों के भविष्य को लेकर उसका मजबूत विश्वास दिखाता है।
अगले साल मजबूत कमाई की उम्मीद
मॉर्गन स्टेनली को लगता है कि अगर, बाजार में चिप्स की आपूर्ति जरूरत से ज्यादा हो गई तो आगे चलकर कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है।
इसी वजह से उसने डाटा सेंटर की बढ़ोतरी के लिए अपनी उम्मीदों को कम कर दिया है। फिर भी अच्छी बात यह है कि दोनों ही बैंक अगले साल कंपनियों के लिए अच्छी कमाई का अनुमान लगा रहे हैं।
दूसरी ओर, नोमुरा का कहना है कि SK हाईनिक्स ने 2027 और 2028 के लिए अपनी आधी से ज्यादा अनुमानित उत्पादन क्षमता के लिए पहले ही समझौते कर लिए हैं।
हालांकि, नोमुरा यह भी साफ करता है कि इन चिप्स की कीमतें बाजार के हालात पर ही तय होंगी।