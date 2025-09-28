शेयर बाजार में हलचल मचाने आ रहे 20 से ज्यादा IPO, जानिए कब होंगे पेश
क्या है खबर?
शेयर बाजार में अगले सप्ताह काफी हलचल देखने को मिलेगी। इस दौरान 20 से ज्यादा आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) खुलने जा रहे हैं। इनमें से 4 मैन बोर्ड में और 16 लघु और मध्यम उद्योग (SME) सेगमेंट आएंगे। इनमें सबसे बड़ा IPO वीवर्क का होगा, जिसका आकार 3,000 करोड़ रुपये है, जो 3 अक्टूबर को लॉन्च होगा और एंकर निवेशकों के लिए बोली 1 अक्टूबर को खुलेगी। इसके अलावा, आगामी कारोबारी सप्ताह में 24 कंपनियां के निर्गम भी सूचीबद्ध होंगे।
मैनबोर्ड
मैनबोर्ड में आएंगे ये IPO
मैनबोर्ड में ग्लोटिस का IPO 29 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 1 अक्टूबर को बंद होगा। इसका मूल्य बैंड 120 से 129 रुपये/शेयर निर्धारित किया गया है। फैबटेक टेक्नोलॉजीज और ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स भी इसी दिन अपना निर्गम पेश करेंगी, जिसका मूल्य बैंड क्रमश: 181-191 और 128-135 रुपये/शेयर है। इसके अलावा एडवांस एग्रोलाइफ का IPO बाजार में 30 सितंबर को पेश होगा। इसकी प्राइस 95-100 रुपये/शेयर के बीच निर्धारित की गई है।
SME
SME सेगमेंट में खुलेंगे ये निर्गम
SME सेगमेंट में अगले सप्ताह करीब 16 नए IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले हैं। इनमें ढिल्लों फ्रेट कैरियर, सूबा होटल्स, ओम मेटालॉजिक, विजयपीडी स्यूटिकल, सोढानी कैपिटल और चिराहरित 29 सितंबर निर्गम पेश करेगी। इसी प्रकार सनस्काई लॉजिस्टिक्स, मुनीश फोर्ज, इन्फिनिटी इन्फोवे, शील बायोटेक, जेलियो ई-मोबिलिटी, बी.ए.जी. कन्वर्जेंस, वैलप्लास्ट टेक्नोलॉजीज, ग्रीनलीफ एनवायरोटेक, शिपवेव्स ऑनलाइन और श्लोका डाइज जैसी लघु और मध्यम उद्योग सेगमेंट की कंपनियां के IPO 30 सितंबर को खुलेंगे।