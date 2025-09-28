अगले सप्ताह 20 से ज्यादा कंपनियां IPO पेश करेंगी

शेयर बाजार में हलचल मचाने आ रहे 20 से ज्यादा IPO, जानिए कब होंगे पेश

क्या है खबर?

शेयर बाजार में अगले सप्ताह काफी हलचल देखने को मिलेगी। इस दौरान 20 से ज्यादा आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) खुलने जा रहे हैं। इनमें से 4 मैन बोर्ड में और 16 लघु और मध्यम उद्योग (SME) सेगमेंट आएंगे। इनमें सबसे बड़ा IPO वीवर्क का होगा, जिसका आकार 3,000 करोड़ रुपये है, जो 3 अक्टूबर को लॉन्च होगा और एंकर निवेशकों के लिए बोली 1 अक्टूबर को खुलेगी। इसके अलावा, आगामी कारोबारी सप्ताह में 24 कंपनियां के निर्गम भी सूचीबद्ध होंगे।